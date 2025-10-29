Πρωινό Magazino 29-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Μεράνια Πασχαλίδη
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, προβλήματα και στην Αττική Οδό - Σε ποιους δρόμους είναι αυξημένη η κίνηση
Μεγάλες καθυστερήσεις στον Σκαραμαγκά, στο Καματερό, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και στην Κηφισίας