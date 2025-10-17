Πρωινό Magazino 17-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Τραγωδίες μέσα στη νύχτα: Δύο νεκροί σε μετωπική σύγκρουση στις Αφίδνες - Νεκρός μοτοσυκλετιστής στη Νέα Πέραμο
Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία - Υπάρχουν και τραυματίες στις Αφίδνες