Πρωινό Magazino 16-10-2025

bluesky

linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο. Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης