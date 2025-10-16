Πρωινό Magazino 16-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Ουρές 17 χλμ στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου - Τραυματισμός δικυκλιστή στη Β. Σοφίας
Σημαντικές καθυστερήσεις και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, καθώς και στις λεωφόρους Αθηνών, Σχιστού και Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά