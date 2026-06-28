Ισραήλ: Αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα, σε ένα πλαίσιο έντασης με την Τουρκία, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο (…) αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον», τόνισε ο Σάαρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διπλωματικό «χαστούκι»

Η κίνηση αυτή συνιστά διπλωματικό «χαστούκι» στην Τουρκία, με τον Σάαρ να είχε δηλώσει πως «η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον».

«Πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας» είχε σημειώσει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

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