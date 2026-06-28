Νέους συμμάχους αναζητεί ο Νετανιάχου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου πρότεινε τη δημιουργία «κυβέρνησης ευρείας σύνθεσης» ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις τόσο από κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τη φιλοκυβερνητική πλευρά.

Η πρόταση του Νετανιάχου συνδυάστηκε με την παρουσίαση της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και ΗΠΑ, που θεωρείται από τον ίδιο «σκληρό πλήγμα κατά της ιρανικής παρουσίας στον Λίβανο» και προβλέπει την παραμονή του IDF στα λιβανικά εδάφη μέχρι τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ενωτικός εμφανίστηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Απευθυνόταν στα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης και δευτερευόντως της συμπολίτευσης, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που πρόκειται να γίνουν το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Αφορμή στάθηκε η χθεσινή παρουσίαση του περιεχομένου της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ, Λίβανος και Ηνωμένες Πολιτείες, μία εξέλιξη που ο Νετανιάχου εμφάνισε ως «σκληρό πλήγμα κατά της ιρανικής παρουσίας στον Λίβανο», τονίζοντας παράλληλα ότι οι δυνάμεις του IDF θα παραμείνουν «για πολύ καιρό ακόμα» στα λιβανικά εδάφη, έως ότου επιτευχθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.



Ωστόσο, τόσο η προσπάθεια του Νετανιάχου να τονίσει τα θετικά – κατά την άποψή του – σημεία της συμφωνίας, όσο και η πρόσκλησή του να σχηματιστεί μετεκλογικά μία κυβέρνηση «ευρείας σύνθεσης», όπως την αποκάλεσε, προκάλεσαν μόνο αρνητικές αντιδράσεις. Όχι μόνο εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από την φιλοκυβερνητική πλευρά.



«Όχι» από όλους



Συγκεκριμένα, ο κεντροαριστερός Γιαΐρ Λαπίντ, με αφορμή τις επικρίσεις του κατά της πρόσφατης συμφωνίας με τον Λίβανο, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι «αποδέχθηκε την αποχώρηση του Ισραήλ από τα λιβανικά εδάφη χωρίς ανταλλάγματα», επανέλαβε την κριτική για μία «αποτυχημένη», όπως την αποκάλεσε, διαχείριση του πολέμου εκ μέρους της δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού. Στο ίδιο ακριβώς κλίμα κινήθηκε ο πολιτικός του συνεργάτης και τέως πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, που τόνισε πως, παρά τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου, οι πολίτες των πόλεων του βορείου Ισραήλ παραμένουν ανασφαλείς.



Ακόμα πιο οξύς εμφανίζεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του νεοσύστατου κεντροδεξιού κόμματος «Yashar» (μτφ. «Ευθέως») επισημαίνοντας ότι η πολιτική διαδρομή του Νετανιάχου έχει διχάσει τον λαό, όχι μόνο λόγω των ευθυνών του για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, τη διαχείριση του πολέμου και τις υποθέσεις διαφθοράς που τον βαραίνουν, αλλά και λόγω των εξαιρέσεων στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων, που η κυβέρνησή του προσπαθεί να νομοθετήσει.



Από την Αριστερά, ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης του κόμματος «Δημοκράτες», μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, αφού χαρακτήρισε ανεπαρκή την διαχείριση του πολέμου, με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί με θρησκευόμενους ακραίους εθνικιστές». Αντιστοίχως, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις Νετανιάχου, τόνισε πως η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές «πρέπει να παραμείνει αμιγώς δεξιά». Δήλωσε μάλιστα ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, εκτός του Λικούντ και των υπερορθόδοξων κομμάτων «Shas» και «Εβραϊσμός της Τορά».



Από την άλλη, ο Μπένι Γκαντς, σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις Νετανιάχου, επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα - πλην των αραβικών μειονοτικών κομμάτων και των ακροδεξιών παρατάξεων των Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς. Ωστόσο, όλες οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις των τελευταίων πέντε μηνών φέρνουν τον Γκαντς να παραμένει εκτός Κοινοβουλίου.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.