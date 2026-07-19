WSJ: Πώς το Ισραήλ επένδυσε 50 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ

Η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να χρηματοδότησε εκστρατεία επιρροής ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, με στόχο να ανακόψει την αυξανόμενη αντιισραηλινή στάση, αξιοποιώντας εταιρείες μέσων ενημέρωσης, influencers και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μπραντ Πάρσκαλ, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής της εταιρείας Clock Tower X, ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2025, μέσω διαφημιστικής εταιρείας, να υλοποιήσει εκστρατεία επιρροής στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το συμβόλαιο ανέρχεται σε 45 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποστολή εκατομμυρίων μηνυμάτων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη σε κινητά τηλέφωνα Αμερικανών, μέσω ομάδας με την ονομασία Friends for Peace. Τα μηνύματα αποστέλλονται από αποστολείς με τα ονόματα «Emma» ή «Sarah», ενώ ένα από αυτά ρωτά τους παραλήπτες: «Πώς πιστεύετε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα επηρεάσουν την παγκόσμια ασφάλεια;»

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, το 60% των Αμερικανών ενηλίκων διατηρεί πλέον αρνητική άποψη για το Ισραήλ, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τους πολέμους στη Γάζα και το Ιράν.

Η Wall Street Journal αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ συνεργάστηκε τον τελευταίο χρόνο με έξι διαφορετικές εταιρείες για εκστρατείες επιρροής στις ΗΠΑ, ενώ περίπου 36 Αμερικανοί έχουν εγγραφεί ως ξένοι πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό του Ισραήλ, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Τα μηνύματα που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη παράγονται από την εταιρεία Sparkfire, η οποία φέρεται να έχει λάβει τουλάχιστον 6,5 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πάρσκαλ είχε παρουσιάσει την πρότασή του σε Ισραηλινούς αξιωματούχους ήδη από τα τέλη του 2024, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας του θα φρόντιζε για την ενσωμάτωση φιλοϊσραηλινών αφηγημάτων στις πλατφόρμες του Salem Media Network, όπου κατέχει ανώτερη διοικητική θέση.

Τόσο ο ίδιος όσο και το Salem Media Network υποστήριξαν στην εφημερίδα ότι τα χρήματα αφορούν διαφημιστικές καμπάνιες και όχι παρεμβάσεις στο περιεχόμενο ή στις απόψεις των παρουσιαστών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την ισραηλινή εκστρατεία επιρροής ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. «Ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι χειραγωγούν και προσπαθούν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη ώστε ο πόλεμος να συνεχιστεί επ' αόριστον», δήλωσε στον παρουσιαστή podcast Τζο Ρόγκαν.

Παράλληλα, ο Πάρσκαλ φέρεται να δημιουργεί ιστοσελίδες και αναρτήσεις με φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο, με στόχο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να παράγουν πιο θετική εικόνα για το Ισραήλ στις απαντήσεις τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η οργάνωση Show Faith by Works υλοποιεί ξεχωριστή εκστρατεία ύψους 3 εκατ. δολαρίων, η οποία απευθύνεται κυρίως σε χριστιανούς φοιτητές και πιστούς μεγάλων ευαγγελικών εκκλησιών στις ΗΠΑ. Στόχος της καμπάνιας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είναι να καλλιεργήσει θετικούς συνειρμούς για το κράτος του Ισραήλ, συνδέοντας παράλληλα τον παλαιστινιακό πληθυσμό με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του για το 2026 περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των προσπαθειών του να «διαμορφώσει τη συνείδηση» της διεθνούς κοινής γνώμης και να βελτιώσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, όπως είχε δηλώσει στα τέλη του περασμένου έτους ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Σύμφωνα με υποστηρικτές της εκστρατείας, οι ενέργειες αυτές κρίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν οι αντίστοιχες εκστρατείες επιρροής του Ιράν και του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος.

Πηγή: skai.gr

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