WP: Οι ελλείψεις σε πυρομαχικά περιορίζουν τα σχέδια Τραμπ για κλιμάκωση κατά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταρτίζουν σχέδια για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς λόγω των χαμηλών αποθεμάτων πυρομαχικών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post.

Κατά την εφημερίδα, το Πεντάγωνο θα βρεθεί αντιμέτωπο με ελλείψεις σε πυραύλους αεράμυνας και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ενώ η δυνατότητά του να αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα περιορίζεται και από τις απώλειες και τις ζημιές που υπέστησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στις συγκρούσεις με το Ιράν.

Ειδικότερα, Αμερικανός αξιωματούχος, με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για έναν ευρύτερο πόλεμο», προσθέτοντας ότι το Πεντάγωνο ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία στη Μέση Ανατολή με την αποστολή επιπλέον αεροσκαφών.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησε ότι η διεύρυνση των αμερικανικών επιχειρήσεων θα περιοριστεί από τα μειωμένα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας και πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και από τη δυσκολία αποστολής πρόσθετων στρατευμάτων και αεροσκαφών στην περιοχή εξαιτίας των ζημιών που έχουν υποστεί οι αμερικανικές δυνάμεις στις επιχειρήσεις.

«Δεν διαθέτουμε αρκετά αποθέματα για να διατηρήσουμε με ασφάλεια τις επιχειρήσεις και δεν πιστεύω ότι ο Λευκός Οίκος έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης», είπε.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, πέρα από τη φθορά που έχουν υποστεί ο αμερικανικός εξοπλισμός και τα αποθέματα πυρομαχικών, οι ΗΠΑ δεν είναι προετοιμασμένες για ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, ένα ενδεχόμενο που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα.

«Θα ήταν λάθος να αναπτυχθούν χερσαίες δυνάμεις είτε στα νησιά του Στενού είτε στην ιρανική ενδοχώρα», δήλωσε ο Σέθ Τζόουνς, επικεφαλής του τμήματος Άμυνας και Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον. «Δεν πιστεύω ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τα πλήγματα από απόσταση που μπορούν να εξαπολύσουν οι Ιρανοί», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται μετά την κατάρρευση της συμφωνημένης εκεχειρίας, η οποία κατέρρευσε έπειτα από αμοιβαίες επιθέσεις που ακολούθησαν την επίθεση του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε απάντηση στην παραβίαση του μνημονίου συμφωνίας (MoU).

Πηγή: The Washington Post

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