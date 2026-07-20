Οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ αποδεικνύουν πως η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει την πρόσφατη κλιμάκωση με την Τεχεράνη δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να μεταφέρουν νέο στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή και ισχυρίζονται ότι θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ποντάρουν στο ότι η νοημοσύνη μας είναι τόσο χαμηλή όσο και ο δικός τους δείκτης νοημοσύνης», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ενώ συνέχισε τονίζοντας: «Έχουμε φτάσει σε επίπεδο πλήρους εξοικείωσης με την αναγνώριση αυτών των αμερικανικών παιχνιδιών και, με βάση αυτό, έχουμε προετοιμαστεί».

«Οι πράξεις πρέπει να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς, όχι να τους διαψεύδουν», κατέληξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.



آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 20, 2026

Πηγή: skai.gr

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