Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Γενεύη Ιωάννης Γκίκας τοποθετήθηκε σήμερα σχετικά με την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή για τη Βενεζουέλα.

Στην ομιλία του, ο κ. Γκίκας αρχικά εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον λαό της Βενεζουέλας μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια σε όλους όσοι επλήγησαν.

Τόνισε παράλληλα την ανησυχία του για τους περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις αυθαίρετες κρατήσεις και την έλλειψη λογοδοσίας, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε περαιτέρω βήματα προς την απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους και μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHRL).

Σημείωσε θετικά την απελευθέρωση κρατουμένων, την έκδοση βίζας για το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και την υιοθέτηση ενός νόμου γενικής αμνηστίας, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η περαιτέρω πρόοδος θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού, θα προωθήσει την εθνική συμφιλίωση και θα ανοίξει τον δρόμο προς ένα δημοκρατικό μέλλον που θα διέπεται από το κράτος δικαίου.

Πηγή: skai.gr

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