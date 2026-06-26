Ο Ερντογάν εξαπολύει κύμα καταστολής ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο, με οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου να καταγγέλλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις.

Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή» και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα.

Η Τουρκία καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην ελευθερία του Τύπου μεταξύ των 32 χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, μετά το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία.

Εκατοντάδες συλλήψεις, απαγόρευση διαδηλώσεων και περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου καταγράφονται στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με οργανώσεις να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή συνάντηση ως πρόσχημα για την ενίσχυση της καταστολής κατά της κοινωνίας των πολιτών.

Την Τρίτη, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, με την υποψία διασυνδέσεων με ένοπλες οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 79χρονος περιβαλλοντικός ακτιβιστής.

Παράλληλα, ο δήμος της Άγκυρας απαγόρευσε από την Κυριακή τις δημόσιες συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις, τις συνεντεύξεις Τύπου και την ανάρτηση αφισών, ενώ στην πρωτεύουσα έχουν αναπτυχθεί 40.000 αστυνομικοί, όπως σημειώνει το Politico.

Την ίδια ώρα, «δεκάδες» ανεξάρτητοι Τούρκοι δημοσιογράφοι δεν έλαβαν διαπίστευση για τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου, χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση, σύμφωνα με τον Ουράζ Κασπάρ, δημοσιογράφο και μέλος της εθνικής επιτροπής του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου (IPI).

Ορισμένοι από τους δημοσιογράφους στους οποίους δεν χορηγήθηκε διαπίστευση εργάζονται σε μέσα ενημέρωσης που έχουν ασκήσει κριτική στον αυταρχικό πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

«Το ΝΑΤΟ δεν είναι άμοιρο ευθυνών»

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Συμμαχία «βασίζεται στις αξιολογήσεις της χώρας υποδοχής για τους δημοσιογράφους που προέρχονται από αυτήν». Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ «βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τις διαπιστεύσεις» και υπογράμμισε πως «είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να καλύπτουν διά ζώσης τις μεγάλες διοργανώσεις».

Ωστόσο, οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου κατηγορούν τη Συμμαχία ότι αποποιείται τις ευθύνες της.

«Το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ βασίζεται στις αξιολογήσεις της χώρας υποδοχής δεν το απαλλάσσει από την ευθύνη να διατηρεί τα δικά του πρότυπα», δήλωσε ο Κασπάρ. «Κάθε δημοσιογράφος του οποίου η διαπίστευση απορρίπτεται δικαιούται μια σαφή, συγκεκριμένη και διαφανή αιτιολόγηση.»

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI), μαζί με ακόμη 14 οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, απέστειλε την Παρασκευή επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καλώντας τη Συμμαχία να επανεξετάσει τις απορρίψεις των διαπιστεύσεων.

«Αν οι κυβερνήσεις των χωρών που φιλοξενούν τέτοιες διοργανώσεις μπορούν ουσιαστικά να αποκλείουν δημοσιογράφους από διεθνείς δημοσιογραφικές εκδηλώσεις, τότε αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ανοιχτά», δήλωσε η Ισίν Ελιτσίν, δημοσιογράφος του ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθμού Halk TV, της οποίας η αίτηση διαπίστευσης απορρίφθηκε.

«Ο αποκλεισμός δημοσιογράφων χωρίς καμία εξήγηση περιορίζει την ελευθερία του Τύπου και, τελικά, στερεί από το κοινό το δικαίωμα να λαμβάνει ανεξάρτητη ενημέρωση για το έργο του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Ελιτσίν.

Ο Μπεν Γουόρντ, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Ευρώπης της Human Rights Watch, τόνισε ότι «οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να καταστήσουν σαφές πως μια συμμαχία που βασίζεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανεχθεί την ιδιαίτερα κατασταλτική στάση των τουρκικών αρχών ενόψει της Συνόδου».

«Η Σύνοδος δεν πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για καταστολή»

Οι κινήσεις της Τουρκίας φαίνεται να προκαλούν αμηχανία και στο ίδιο το ΝΑΤΟ. «Η Σύνοδος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή», δήλωσε ένας διπλωμάτης της Συμμαχίας.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θέτουμε τα ζητήματα αυτά σε τακτική βάση στις διμερείς επαφές μας», πρόσθεσε ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με Τούρκους αξιωματούχους προκειμένου να επανεξεταστεί ο κατάλογος των διαπιστεύσεων.

«Όταν μια αυταρχική κυβέρνηση φιλοξενεί μια Σύνοδο, το αποτέλεσμα είναι αυθαίρετες διαπιστεύσεις για τα μέσα ενημέρωσης και περισσότεροι από 200 άνθρωποι συλλαμβάνονται στο πλαίσιο κάποιας "προληπτικής" επιχείρησης», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

«Δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να κρατά ξύπνιο τον Ρούτε τα βράδια», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές κατά του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 163η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (Reporters Without Borders), τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, είναι η χώρα με τον τρίτο υψηλότερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων στην Ευρώπη, μετά το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.