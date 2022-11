Μπάιντεν για εκλογές στις ΗΠΑ: Το κόκκινο κύμα δεν ήρθε-Πρόθεσή μου να είμαι ξανά υποψήφιος

Ενωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμα που απηύθυνε αργά το βράδυ για τις ενδιάμεσες εκλογές αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον στη χώρα,πριν την ολοκληρωμένη καταμέτρηση των αποτελεσμάτων

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις ενδιάμεσες εκλογές «μια καλή μέρα για τη Δημοκρατία και μια καλή μέρα για την Αμερική».

Τόνισε δε ότι «ο αμερικανικός λαός μίλησε, δείχνει ότι η Δημοκρατία είναι αυτό που είμαστε», επισημαίνοντας ότι οι εκλογές έγιναν «χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση».

«Δεν ξέρουμε όλα τα αποτελέσματα ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος. Οι ψηφοφόροι έδειξαν τις ανησυχίες τους» συνέχισε ο Μπάιντεν. «Δεν υπάρχει τίποτα πέραν των δυνατοτήτων μας, αν είμαστε ενωμένοι. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ποιοι στον δι@β@λο είμαστε».

«Αν κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησής μας. Ανεξάρτητα από τα τελικά αποτελέσματα είμαι έτοιμος να εργαστώ για τα ζητήματα της Δημοκρατίας μας. Όταν γυρίσω από τη σύνοδο των G20 θα καλέσω τους αξιωματούχους και των δύο κομμάτων για να συνεργαστούμε πάνω σε αυτά».

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε στην απογοήτευση των ψηφοφόρων, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί είχαν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν αυτή την εκλογική περίοδο, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του από τον Λευκό Οίκο λέγοντας: «Το καταλαβαίνω».

"Οι ψηφοφόροι ήταν επίσης ξεκάθαροι ότι εξακολουθούν να είναι απογοητευμένοι. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ήταν πραγματικά δύσκολα χρόνια σε αυτή τη χώρα για τόσους πολλούς ανθρώπους", είπε ο Μπάιντεν.

Όπως ανέφερε «ενώ ο Τύπος και οι ειδικοί προέβλεπαν ένα τεράστιο κόκκινο κύμα, αυτό δεν συνέβη», σημειώνοντας ότι πολλά αποτελέσματα σε βασικές περιφέρειες εξακολουθούν να καταμετρώνται.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου και ο αμερικανικός λαός κατέστησε σαφές ότι περιμένουν από τους Ρεπουμπλικάνους να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν και μαζί μου»,είπε ακόμα.

Ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να υποστηρίξω καμία πρόταση των Ρεπουμπλικανών που θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό» και «δεν πρόκειται να αποχωρήσω από τις ιστορικές δεσμεύσεις που μόλις λάβαμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.

Ρωτήθηκε σχετικά με το σχόλιο του αρχηγού των Ρεπουμπλικανών της Βουλής Κέβιν Μακάρθι χθες το βράδυ ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν πίσω την πλειοψηφία της Βουλής — και για το αν πιστεύει ότι ο Μακάρθι έχει δίκιο.

Ο Μπάιντεν απάντησε ότι πιστεύει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν ακόμα τη δυνατότητα να κρατήσουν τη Βουλή και αυτό είναι κοντά».

Δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει συνεργασία σε όλο το φάσμα για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. «Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε μια δικομματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Δεν παρέλειψε, δε, να επιτεθεί εκ νέου στις πετρελαϊκές, υπογραμμίζοντας ότι, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αποκομίζουν υπερκέρδη.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι παραμένει η «πρόθεσή» του να είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2024.

Ερωτηθείς πώς ερμηνεύει τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα όσον αφορά την αναζήτηση μιας άλλης θητείας - και εάν τα αποτελέσματα το καθιστούν πιο πιθανό - ο πρόεδρος είπε ότι τα αποτελέσματα δεν επηρέασαν τον ίδιο και τη σκέψη της οικογένειάς του.

"Η πρόθεσή μου είναι να το διεκδικήσω ξανά. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Είπε ότι είναι πιθανό να το ανακοινώσει στις αρχές του επόμενου έτους.

"Ελπίζω ότι η Τζιλ και εγώ θα έχουμε χρόνο να φύγουμε κρυφά για μια εβδομάδα ή μεταξύ των Χριστουγέννων και της Ημέρας των Ευχαριστιών. Και εικάζω ότι θα κρίνουμε στις αρχές του επόμενου έτους", είπε.

Ονόμασε δε την απόφαση «οικογενειακή απόφαση».

Για τον Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι αν κατέβει εκ νέου στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο του Συντάγματος, ότι δεν θα επανέλθει στην εξουσία.

Αναφέρθηκε και στο νέο ιδιοκτήτη του twitter ,Ελον Μασκ λέγοτνας ότι οι δραστηριότητες του Μασκ αξίζει να διερευνηθούν, τονίζοντας πάντως πως δεν υπονοεί ότι υπάρχει εκ προοιμίου κάτι επιλήψιμο.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανεβάσει στο Twitter το σχόλιό του. Ο 80χρονος πολιτικός αναφέρθηκε στη Δημοκρατία ως θεσμό, την οποία, όπως τόνισε, πρέπει να υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε.

«Η δημοκρατία δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να την υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε.



Θα έχω περισσότερα να πω σήμερα το απόγευμα, αλλά χάρη στους εργαζόμενους και τους αξιωματούχους της δημοσκόπησης που εργάστηκαν μέχρι τη νύχτα για να προστατεύσουν το ιερό μας δικαίωμα ψήφου. Και τα εκατομμύρια που έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ.

