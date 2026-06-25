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Τουσκ: Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ενδέχεται να κλιμακωθούν σύντομα

«Μοιραζόμαστε την άποψη ότι η κατάσταση είναι πολύ ασταθής και ότι μπορούν να αναμένονται διάφοροι τύποι κλιμάκωσης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε

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Ντόναλντ Τουσκ συνέντευξη

Η κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι ασταθής και οι κίνδυνοι ενδέχεται να κλιμακωθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά από συνάντηση που είχε με ηγέτες της περιοχής.

«Μοιραζόμαστε επίσης, χωρίς εξαίρεση, την άποψη ότι η κατάσταση είναι πολύ ασταθής και ότι μπορούν να αναμένονται διάφοροι τύποι κλιμάκωσης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ΝΑΤΟ Πολωνία Ντόναλντ Τουσκ Ρωσία Ουκρανία
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