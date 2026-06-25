Γερμανία: Ναυάγησε το σχέδιο για τις ολλανδικές φρεγάτες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ακύρωσε το έργο κατασκευής φρεγατών F126, στο οποίο είχαν ήδη δαπανηθεί 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η φρεγάτα F126 προοριζόταν να είναι το μεγαλύτερο ναυτικό εξοπλιστικό έργο της Γερμανίας και να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία, αλλά η ολλανδική εταιρεία Damen Naval απέτυχε να τηρήσει τους χρονικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η μετάβαση σε άλλη εταιρεία αναμένεται να αυξήσει το συνολικό κόστος του έργου από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας οικονομικά και χρονικά το πρόγραμμα.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ακύρωσε το έργο κατασκευής φρεγατών F126, στο οποίο είχαν ήδη δαπανηθεί 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μια «ακριβή αποτυχία».Η φρεγάτα F126 προοριζόταν να είναι το μεγαλύτερο ναυτικό εξοπλιστικό έργο της Γερμανίας εδώ και δεκαετίες. Δεδομένου του επιπέδου απειλής στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, ήταν επίσης ένα από τα πιο σημαντικά. Το σχέδιο ήταν τα έξι νέα πολεμικά πλοία να αντικαταστήσουν παλαιότερες φρεγάτες. Ωστόσο, η ολλανδική εταιρεία Damen Naval, η οποία είχε υπογράψει τη σχετική σύμβαση, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στους χρονικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς.



Ως αποτέλεσμα, η μετάβαση σε άλλη εταιρεία τελεί ήδη εδώ και καιρό υπό εξέταση. Αυτό εκτιμάται ότι θα αυξήσει το συνολικό κόστος του έργου από τα αρχικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ. «Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους. «Καλύτερα μια καθαρή ρήξη, παρά ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, ούτε οικονομικά ούτε χρονικά. Το Ναυτικό χρειάζεται επειγόντως νέες φρεγάτες ικανές για αντι-υποβρυχιακό πόλεμο».

Πηγή: Deutsche Welle

2,3 δισ. ευρώ... πεταμένα στη θάλασσαΗ καταδίωξη εχθρικών υποβρυχίων υποτίθεται ότι ήταν η κύρια αποστολή των φρεγατών κλάσης F126. Η Ρωσία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους υποβρυχίων στον κόσμο. Αυτό θεωρητικά επιτρέπει στη χώρα να διακόψει τις θαλάσσιες οδούς εμπορίου, καθώς και κρίσιμες υποβρύχιες υποδομές, όπως αγωγούς και καλώδια επικοινωνίας. Η αντιπολίτευση επικρίνει όμως το γεγονός ότι τα προβλήματα που αφορούν τη φρεγάτα F126 είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό. Ο Ντίτμαρ Μπαρτς, εκπρόσωπος δημοσιονομικής πολιτικής της Αριστεράς (Die Linke), λέει ότι οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν και έκανε λόγο για μια πολύ «δαπανηρή αποτυχία».Ο Ρόμπιν Βάγκενερ, εκπρόσωπος αμυντικής πολιτικής των Πρασίνων, σημείωσε ότι «είναι στην πραγματικότητα ανεύθυνο το γεγονός ότι ο υπουργός άργησε τόσο πολύ να λάβει αυτή την απόφαση». Ο Βάγκενερ επεσήμανε ότι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα των φορολογουμένων έχουν ήδη επενδυθεί στο έργο, χρήματα που είναι πολύ πιθανό τώρα να χαθούν. Το υπουργείο εξετάζει πάντως πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης. «Είναι πολύ οδυνηρό το γεγονός ότι αυτά τα δισεκατομμύρια έχουν πλέον σπαταληθεί. Αλλά είναι καλύτερο να προχωρήσουμε σε ρήξη κάποια στιγμή παρά να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε περισσότερα χρήματα σε ένα έργο που τελικά δεν θα επιτύχει τον στόχο του», παραδέχτηκε ο Βάγκενερ. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι να «έχουμε πλοία που βρίσκονται στη θάλασσα και είναι έτοιμα για ανάπτυξη το συντομότερο δυνατό».Η γερμανική εναλλακτικήΑυτό ακριβώς ελπίζεται ότι μπορούν να κάνουν τα πλοία κλάσης MEKO A-200. Το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να αγοράσει οκτώ από αυτές τις φρεγάτες. Όπως και η F126, έχουν επίσης σχεδιαστεί για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αλλά έχουν μικρότερη χωρητικότητα πυρομαχικών και μικρότερο βεληνεκές. Σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή του Ναυτικού, Γιαν Κρίστιαν Κάακ, τα πλοία MEKO είναι ικανά να εκπληρώσουν την βασική αποστολή τους και τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ.Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πιστόριους, οι εναλλακτικές φρεγάτες πρόκειται να κατασκευαστούν στη Γερμανία από την εταιρεία TKMS. «Αυτό είναι σημαντικό για μένα, ειδικά όσον αφορά τα ναυπηγεία στο Αμβούργο (Blohm + Voss) και στο Βόλγκαστ. Και τα δύο ναυπηγεία θα πρέπει να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτών των MEKO. Οι δυνατότητες του ναυπηγείου, καθώς και η εξαιρετική τεχνική εργασία που γίνεται και στις δύο τοποθεσίες, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου.» Η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ αναμένεται να αποφανθεί για την αγορά των πλοίων το συντομότερο δυνατό. Ο Πιστόριους υποστήριξε τέλος ότι ένα από τα εναλλακτικά πλοία θα κοστίζει τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο από τις αρχικά σχεδιασμένες φρεγάτες.Πηγή: ARD

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