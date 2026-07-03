Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Πολωνία ότι η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει μια περιορισμένη στρατιωτική πρόκληση εντός των αμέσως επομένων μηνών, με διαφαινόμενο στόχο της Μόσχας να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ έαν είναι πραγματικά πρόθυμο να απαντήσει.



Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο Onet, πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, κυβερνοεπιθέσεις ή υβριδικές επιθέσεις ή μια μικρή διασυνοριακή εισβολή από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ ή τη Λευκορωσία που θα χαρακτηριστεί σαν «ατύχημα».

Πηγή: skai.gr

Πηγές ασφαλείας της Πολωνίας και της Βαλτικής αναφέρουν ότι ο στόχος θα ήταν να δημιουργηθεί μια κρίση που θα πιέσει τους Δυτικούς συμμάχους να μειώσουν ή να αναστείλουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία χωρίς να πυροδοτήσουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ΝΑΤΟ- Ρωσίας.της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής είναι αυτό που οι αναλυτές ονομάζουν «σαλαμοποίηση» (salami tactics). Αν η Ρωσία πραγματοποιήσει μια πολύ μικρή, ελεγχόμενη εισβολή λίγων μέτρων ή ένα «κατά λάθος» πλήγμα σε μια υποδομή, το ΝΑΤΟ θα βρεθεί σε δίλημμα: αν ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 για μια «ασήμαντη» αφορμή, ρισκάρει έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, αν πάλι δεν το ενεργοποιήσει, το Άρθρο 5 αχρηστεύεται στην πράξη και η αποτρεπτική ισχύς της Συμμαχίας καταρρέει. Αυτό ακριβώς θέλει να τεστάρει η Μόσχα.Σημειώνεται ότι ανάμεσα στο Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία βρίσκεται ο διάδρομος Σουβάλκι, ένα στενό κομμάτι πολωνικού και λιθουανικού εδάφους. Μια υβριδική ή «κατά λάθος» διασυνοριακή κίνηση εκεί θα μπορούσε να αποκόψει τις χώρες της Βαλτικής από την υπόλοιπη Ευρώπη μέσα σε λίγες ώρες.

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