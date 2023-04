Σύμβολο αντίστασης στην Ταϊβάν: Viral το έμβλημα της πολεμικής αεροπορίας με τον Γουίνι το αρκουδάκι σε ρόλο Σι Τζινπίνγκ - Φωτό

Viral γίνεται μια γροθιά στο πρόσωπο για τον… Γουίνι τον αρκουδάκι. Εν μέσω (νέας) έντασης με το Πεκίνο, οι Ταϊβανέζοι σπεύδουν να αγοράσουν ένα έμβλημα που φορούν οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας τους. Ο λόγος; απεικονίζει μια μαύρη αρκούδα φορμόζα να χτυπάει τον… Γουίνι το αρκουδάκι – που συμβολίζει τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ – ως σύμβολο της αντίστασης του νησιού στις κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις.



Η Κίνα ξεκίνησε το Σάββατ τριήμερες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, μια ημέρα αφότου η πρόεδρος του νησιού, Τσάι Ινγκ-Γουέν, επέστρεψε από μια σύντομη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνάντησε τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ Κέβιν ΜακΚάρθι παρά τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου.

Οι Κινέζοι λογοκριτές έχουν στοχοποιήσει εδώ και καιρό στο διαδίκτυο τον Γουίνι το αρκουδάκι – που δημιουργήθηκε από τον Βρετανό συγγραφέα Α. Α. Μιλν - καθώς ταυτίζεται με… τον ηγέτη της Κίνας.



Ο Άλεκ Χσου, που σχεδίασε το έμβλημα, το πουλάει στο κατάστημά του από πέρυσι, αλλά είδε θεαματική αύξηση στις παραγγελίες, όταν το στρατιωτικό πρακτορείο ειδήσεων της Ταϊβάν δημοσίευσε το Σάββατο μια φωτογραφία του εμβλήματος στον βραχίονα ενός πιλότου που επιθεωρούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος.

