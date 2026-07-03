Είναι η νεαρή ηθοποιός Ρουζάινα πραγματικά το νέο «πρόσωπο» της Συρίας; Η όμορφη ηθοποιός με τα εκφραστικά μάτια κατηγορείται από τους συντηρητικούς ότι είναι «πολύ κοσμική», εντούτοις, ο αλλότε τζιχαντιστής Αχμέντ αλ Σάρα, τη διόρισε στο μεταβατικό κοινοβούλιο της χώρας αγνοώντας τις αντιδράσεις.

🔥 New Syria: actress accused by conservatives of being "too secular" appointed to transitional parliament



Syrian President Ahmed al-Sharaa has appointed actress Ruzaina Amer al-Ladhiqani to the country's transitional parliament.



The appointment has sparked backlash among… pic.twitter.com/AKLwO7SeL4 July 2, 2026

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι επικριτές της επιτίθενται για την αποκαλυπτικά της ένδυση, τον κοσμικό της τρόπο ζωής και αναρτήσεις που δείχνουν ότι πίνει αλκοόλ.

Ο διορισμός της από τον Άχμεντ αλ Σάρα δεν είναι πάντως τυχαίος, αλλά αποτελεί μέρος μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής «αποριζοσπαστικοποίησης» και δημοσίων σχέσεων προς τη Δύση.

Ο αλ Σάρα επιχειρεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα (και κυρίως τις ΗΠΑ και την Ευρώπη) ότι η νέα Συρία δεν θα είναι ένα «Χαλιφάτο» τύπου ISIS, αλλά ένα κράτος που σέρεται την πολυφωνία, τις γυναίκες και τις τέχνες. Η προβολή μιας νεαρής, προοδευτικής γυναίκας σε θέση εξουσίας είναι το ιδανικό «προσωπείο» για αυτό το αφήγημα. Παράληλα, επιδιώκει να καθησυχάσει τα εκατομμύρια των κοσμικών Σύρων (χριστιανών, αλαουιτών αλλά και σουνιτών των αστικών κέντρων όπως η Δαμασκός και το Χαλέπι) ότι δεν κινδυνεύουν από τον θρησκευτικό εξτρεμισμό.

Πολλοί αναλυτές και Σύροι ακτιβιστές υποστηρίζουν πάντως ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για μια «βιτρίνα». Ενώ η Ρουζάινα προβάλλεται στα έδρανα του κοινοβουλίου, η πραγματική εξουσία παραμένει στα χέρια των πρώην ανταρτών και των στρατιωτικών δομών, ενώ οι αντιδράσεις των συντηρητικών στρωμάτων δείχνουν ότι η κοινωνία της Συρίας παραμένει βαθιά διχασμένη ανάμεσα στον κοσμικό χαρακτήρα και τον ισλαμικό συντηρητισμό.

Πηγή: skai.gr

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