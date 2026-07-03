Πωλείται η κατοικία του Σεργκέι Σκριπάλ στο Σόλσμπερι - Εκεί έγινε η επίθεση με Νοβιτσόκ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Με την πρώτη ματιά φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο σπίτι. Διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, κήπο και μια ανακαινισμένη κουζίνα. Κρύβει, όμως, ένα σκοτεινό παρελθόν.

Ο λόγος για την πρώην κατοικία του διπλού πράκτορα και πρώην κατασκόπου της KGB, Σεργκέι Σκριπάλ, ο οποίος μαζί με την κόρη του, Γιούλια, δηλητηριάστηκαν με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok τον Μάρτιο του 2018 στο Σόλσμπερι της Αγγλίας.

Το ακίνητο, που παρέμεινε άδειο για χρόνια μετά την απόπειρα δολοφονίας, διατίθεται προς πώληση έναντι 114.000 λιρών, ποσό που αφορά την αγορά ενός μεριδίου συνιδιοκτησίας της τάξης του 30%.

Η σχετική αγγελία αναφέρει: «Για λόγους πλήρους διαφάνειας, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε εμπλακεί στο περιστατικό με το Novichok που έλαβε χώρα το 2018».

Προκειμένου το σπίτι να καταστεί ξανά ασφαλές και κατοικήσιμο, χρειάστηκε μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένες στρατιωτικές ομάδες, αφιέρωσε 13.000 ώρες εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ξηλώθηκε όλο το εσωτερικό του σπιτιού και αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου η σκεπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει απομείνει κανένα απολύτως ίχνος της τοξικής ουσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, μια οικογένεια μετακόμισε στο ακίνητο το 2023. Φέτος, βγήκε ξανά στην αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.