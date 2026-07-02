Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ιατρική επιστήμη τον 19ο αιώνα

Ο 19ος αιώνας αλλάζει για πάντα την ιστορία της ιατρικής. Γιατί το προσδόκιμο ζωής δεν ξεπερνούσε τα 40-50 χρόνια και πώς η ίδρυση των πρώτων σύγχρονων νοσοκομείων άλλαξε την πορεία της ιατρικής; Ποιες ήταν οι μεγάλες επιστημονικές επαναστάσεις που μετέτρεψαν την ιατρική σε σύγχρονη επιστήμη;

Ο Γιάννης Τούντας, Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τις μεγάλες ανακαλύψεις και τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη.

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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