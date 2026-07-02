Ai Weiwei: Ξαναζεί την κράτησή του σε μια performance 24 ωρών

Ο Ai Weiwei μετατρέπει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της καριέρας του σε μια ζωντανή παράσταση. Στις 3 Ιουλίου, ο αντιφρονών καλλιτέχνης και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παρουσιάσει την πρώτη του μεγάλης διάρκειας performance: μια 24ωρη αναπαράσταση της μυστικής φυλάκισής του, με τίτλο «Sewing a Button», στο πλαίσιο της νέας του έκθεσης «Button Up!» που φιλοξενείται από σήμερα έως τις 6 Σεπτεμβρίου, στο The Warehouse, στα Aviva Studios του Μάντσεστερ.

Ο Ai Weiwei κρατήθηκε από τις κινεζικές αρχές για 81 ημέρες το 2011. Ενώ οι κατηγορίες αφορούσαν επίσημα υποτιθέμενη φοροδιαφυγή, πολλοί από τους υποστηρικτές του θεώρησαν τη σύλληψη ως αντίποινα για το ότι μίλησε εναντίον της κυβέρνησης μέσω του ακτιβισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των έργων τέχνης του, όπως το «Dropping a Han Dynasty Urn» (1995) ή η σειρά του «Study of Perspective» (1995-2011).

Στην επερχόμενη performance ο Κινέζος καλλιτέχνης και δημιουργός ντοκιμαντέρ θα βρίσκεται σε αντίγραφο του κελιού του, αναδημιουργημένο από την αρχιτεκτονική εταιρεία Hawkins\Brown. Εκεί μέσα θα κοιμάται, θα τρώει, θα ασκείται, θα γράφει και θα πλένεται. Για το θέαμα, κάλεσε εννέα ηθοποιούς για να υποδυθούν στρατιωτικούς φρουρούς και γιατρούς, μαζί με τέσσερις δημοσιογράφους, για να τον ανακρίνουν καθ' όλη τη διάρκεια. Ολόκληρη η παράσταση θα υποστηρίζεται από το ηλεκτρονικό ντουέτο Space Afrika.

Η συνοδευτική έκθεση, Button Up!, ανιχνεύει τις εμπλοκές της εξουσίας, του εμπορίου, του πολέμου και της αυτοκρατορίας μέσα από τον απίθανη οπτική του ταπεινού κουμπιού.

H έκθεση μνημειώδους γλυπτικής του Ai Weiwei στο Μάντσεστερ περιλαμβάνει σημαίες χαμένων εθνών που κρέμονται από την οροφή και χάλκινα γλυπτά που λεηλατήθηκαν από νεκρές αυτοκρατορίες και έχουν ανακατασκευαστεί και ανακτηθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Στην έκθεση «Button Up!», ο καλλιτέχνης στρέφει τον φακό του σε δύο αιώνες κινεζικών και βρετανικών σχέσεων. Αντλώντας έμπνευση από το Μάντσεστερ, μια πόλη στην καρδιά της Βιομηχανικής Επανάστασης, η έκθεση εξερευνά πώς τα ιστορικά συστήματα εμπορίου, αυτοκρατορίας και εκμετάλλευσης αντηχούν στις σημερινές ανθρωπιστικές και πολιτικές κρίσεις.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα νέο έργο με τίτλο «Eight-Nation Alliance Flags» σημαίες φτιαγμένες από εκατομμύρια κουμπιά, καθώς και μια νέα έκδοση του History Of Bombs δημιουργημένου από τουβλάκια-παιχνίδια.

«Στο Μάντσεστερ, αυτός ο υπέροχος χώρος απαιτεί μνημειώδες έργο. Η επίσκεψη στην πόλη για αυτήν την έκθεση - τη γενέτειρα της Βιομηχανικής Επανάστασης - και ο στοχασμός πάνω στην παγκόσμια εδαφική επέκταση της Βρετανίας με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να εξερευνήσω αυτήν την ιστορία και να κατανοήσω πώς συνδέεται με τις δυνάμεις που οδηγούν τους σημερινούς πολέμους και τις παγκόσμιες κρίσεις. Ο κόσμος σήμερα είναι βαθιά διχασμένος, με τραγωδία παντού. Η κατανόηση της ιστορίας συμβαδίζει με την υπεράσπιση της αλήθειας και της δικαιοσύνης» αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Πηγή: skai.gr

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