Το περασμένο Σάββατο, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε άναυδο το έθνος ανακοινώνοντας ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων και θα προκηρύξει πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, τονίζει το euronews, μην συγχέετε τη λεγόμενη παραίτηση «βόμβα» του Βούτσιτς με άνευ όρων παράδοση.

Η Σερβία βιώνει μια μνημειώδη πολιτική ανατροπή, αλλά μοιάζει περισσότερο με μια υπολογισμένη στρατηγική κίνηση από έναν πολιτικό που κυριαρχεί στην σερβική πολιτική σκηνή από το 2012.



Για πάνω από δεκαοκτώ μήνες, οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία των φοιτητών έχουν συγκλονίσει το Βελιγράδι. Αυτό το ισχυρό κίνημα διαμαρτυρίας ξέσπασε μετά την τραγική κατάρρευση του στέγαστρου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ που στοίχισε τη ζωή σε δεκαέξι ανθρώπους, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με φοιτητές και κόμματα της αντιπολίτευσης, τη συστημική κρατική διαφθορά.



Ο Βούτσιτς προχωρά σε πολιτικό ελιγμό. Δεδομένου ότι βάσει του συντάγματος δεν δύναται να διεκδικήσει άλλη προεδρική θητεία το 2027, οι ειδικοί αναμένουν ότι θα επιστρέψει στην εξουσία θέτοντας υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, σε μια κίνηση αλά Πούτιν.



Πιστεύει ότι οι πρόωρες εκλογές θα εδραιώσουν την κυριαρχία του και έχει «δυνατά χαρτιά». Σύμφωνα με το πρακτορείο Factor Plus, οι τοπικές δημοσκοπήσεις τοποθετούν το κόμμα του στο 47% της υποστήριξης των ψηφοφόρων και το φοιτητικό κίνημα σε λίγο κάτω από 31%.



Συνήθως χαρακτηρίζει τους φοιτητές ακτιβιστές ως «χειραγωγημένους ξένους πράκτορες που έχουν ως στόχο να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα». Ταυτόχρονα, δεσμεύεται να επιταχύνει τους στόχους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντας παράλληλα σθεναρά τις παραδοσιακές συμμαχίες με τη Μόσχα και το Πεκίνο.



Ωστόσο, αυτές οι «γεωπολιτικές ασκήσεις ισορροπίας» έχουν τεράστιο κόστος.



Η ΕΕ εξετάζει αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη απόφαση - να περικόψει έως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε αναπτυξιακά κονδύλια στη Σερβία. Οι Βρυξέλλες είναι έντονα ανήσυχες από τους νόμους που στερούν από τους δικαστές την ανεξαρτησία τους, τη βίαιη αστυνομική καταστολή σε φοιτητικές συγκεντρώσεις και τη συνεχή κρατική παρέμβαση σε ανεξάρτητα ειδησεογραφικά δίκτυα.



Ως ο μεγαλύτερος οικονομικός αιμοδότης της χώρας, η ΕΕ παρείχε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις μεταξύ 2021 και 2024. Στην πραγματικότητα, επίσημα στοιχεία από το Βελιγράδι αποκαλύπτουν ότι η συνολική χρηματοδότηση και οι επενδύσεις της ΕΕ έχουν ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2000.



Για πολύ καιρό, ο Βούτσιτς είχε ως στόχο να κατευνάσει τις Βρυξέλλες όσο χρειάζεται για να διασφαλίσει αυτά τα χρήματα χωρίς να θυσιάσει τους ανατολικούς συμμάχους του. Τώρα φαίνεται ότι η προεδρία θα αλλάξει χέρια, αλλά η σημαντική δύναμη της σερβικής πολιτικής δεν σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή.

Πηγή: skai.gr

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