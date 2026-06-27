Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έπειτα από ενάμιση χρόνο μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας του 2024, επαναφέροντας παράλληλα το αίτημά τους για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για λίγες ακόμη εβδομάδες και στη συνέχεια θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς σε ομιλία του ενώπιον υποστηρικτών του σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στο Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική του θητεία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027.

Ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα βοηθήσει στην προσπάθεια του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) για νίκη στις επόμενες εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένες για το 2027. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα υποβάλει την παραίτησή του ούτε πότε θα διαλύσει το κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς έρχεται μετά από ενάμιση χρόνο αντικυβερνητικών και αντικατασταλτικών διαδηλώσεων στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές, που ξέσπασαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Η αντιπολίτευση, οργανώσεις δικαιωμάτων και οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η πολύνεκρη καταστροφή ανέδειξε χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση δημόσιων έργων και εκτεταμένη διαφθορά. Παράλληλα, το φοιτητικό κίνημα δηλώνει ότι επιδιώκει να αναμετρηθεί πολιτικά με τον Βούτσιτς και το SNS στις επόμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.