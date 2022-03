Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Τζέντα κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, δίπλα από το σημείο που διεξάγεται το γκραν πρι της Formula 1.

Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν ένα τεράστιο πέπλο καπνού να υψώνεται στον ουρανό της πόλης.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες αντάρτες είχαν επιτεθεί σε άλλη αποθήκη πετρελαίου.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, οι υπεύθυνοι της Formula 1 δήλωσαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα αποφασίσουν εάν θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της σεζόν, την Κυριακή.

BREAKING: Houthis struck Saudi Arabia’s Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia. Presumably, a ballistic missile was used. pic.twitter.com/9nC063XjyY