Ουκρανία προς Πολωνία: «Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα συναισθήματα στην άκρη»

Η Ουκρανία πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Πολωνία, μεταξύ των οποίων η διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με αμφιλεγόμενα ιστορικά ζητήματα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα συναισθήματα στην άκρη».

Ο Αντρίι Σιμπίχα συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Πολωνό ομόλογό του, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, έπειτα από εβδομάδες έντασης που προκλήθηκαν από την απόφαση του Κιέβου να δώσει σε στρατιωτική μονάδα το όνομα του Ουκρανικού Εξεγερσιακού Στρατού (UPA).

«Διαθέτουμε αρκετή σοφία, τα διδάγματα της κοινής μας ιστορίας και την πολιτική βούληση ώστε να σταματήσουμε να προσφέρουμε λόγους για πανηγυρισμούς στη Μόσχα, η οποία χαίρεται κάθε φορά που αυξάνεται η ένταση μεταξύ δύο από τους στενότερους γείτονες», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.