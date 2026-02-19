Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που πραγματοποιήσαν επίθεση πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου έπιασε φωτιά δεξαμενή πετρελαίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, που διεξήχθησαν προχθές, Τρίτη, και χθες, Τετάρτη, στην Ελβετία, χαρακτηρίσθηκαν «δύσκολες» από τη Μόσχα, όπως και από το Κίεβο, και ολοκληρώθηκαν χωρίς απτή πρόοδο.

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, οι ρωσικές δυνάμεις «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Βέλικιε Λούκι στη βορειοδυτική περιφέρεια του Πσκόφ και προκάλεσε «πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου», ανέφερε σε ανακοίνωση ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Βεντέρνικοφ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση μεταξύ των αμάχων ή του προσωπικού του διυλιστηρίου, διευκρίνισε.

Η Ουκρανία, η οποία είναι εδώ και τέσσερα χρόνια στόχος σχεδόν καθημερινών ρωσικών βομβαρδισμών, πραγματοποιεί σε αντίποινα πλήγματα στοχοθετώντας ιδιαίτερα τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τις ρωσικές λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.