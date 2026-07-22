Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λούις Μοντενέγκρο στις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έγιναν αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ότι υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα.

«Πορτογαλία και Ελλάδα είναι παράδειγμα για την εργασία. Ξεχωρίζουμε πολλές φορές ως προορισμός για επενδύσεις. Να ευχαριστήσω για τη φιλία, για τη συνεργασία τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός.

Επίσης, μίλησε για τους Έλληνες που πηγαίνουν για τουρισμό στην Πορτογαλία και τους Πορτογάλους που έρχονται στην Ελλάδα και τόνισε ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς.

«Είμαστε από το 2014 στη frontex στο πλάι της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ξεχώρισε τη συνεργασία μας στον πλαίσιο της Ευρώπης και τον Ατλαντικό. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία, να έχουμε κοινούς στόχους, να έχουμε ευκαιρίες να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε ο κ. Μοντενέγκρο.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ξεχώρισε τον όραμα μιας Ευρώπης που συνεργάζεται οικονομικά, που απλοποιεί τις διαδικασίες και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία. «Προσπαθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα. Να εξασφαλίσουμε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εργαλεία της συνοχής και της ΚΑΠ. Είναι το πλαίσιο που κερδίζει αυτός που παράγει και έχει κοινούς στόχους για να δώσει στους λαούς τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας τα σχέδιά τους», υπογράμμισε ο κ. Μοντενέγκρο.

Επίσης ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας δήλωσε πως είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ και στις χώρες της Μεσογείου, είτε σε άλλα φόρουμ τις ίδιες αξίες όσον αφορά τη διπλωματία, να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και τις ευρωπαϊκές αξίες που εκφράζει η Ουκρανία που είναι θύμα της Ρωσίας.

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Μοντενέγκρο και έκανε αναφορά και στην επιτυχημένη πορεία της οικονομίας των δύο χωρών.

Μετά από σχετική ερώτηση, ο κ. Μοντενέγκρο σημείωσε ότι οι δύο χώρες είναι σε συναγερμό λόγω των πυρκαγιών και των πλημμυρών και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο υπογράμμισε πως «είμαστε διαθέσιμοι να βρούμε μια λύση με την οποία θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε δικές μας πηγές για να έχουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερο αλλά σημαντική είναι η συμβολή κάθε χώρας με βάση τις ικανότητες που έχει. Η προσπάθεια του Νότου είναι μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική. Η δημιουργία κοινού πλαισίου είναι σημαντική. Να συνεργαστούμε για να έχουμε κοινό οικονομικό πλαίσιο για την Ευρώπη».

Ο κ. Μοντενέγκρο σε επόμενη ερώτηση για τα τραύματα της περιόδου της οικονομικής κρίσης, δήλωσε πως οι δύο χώρες είχαν συνεργασία για να αντιστρέψουμε δύσκολη κατάσταση. «Τα αποτελέσματα φαίνονται. Είμαστε χώρες με σταθερότητα, έχουμε μειώσει το χρέος μας. Αυτό με μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων, του κράτους. Έχουμε δώσει στην Ευρώπη καλό παράδειγμα. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία δέχθηκαν πολύ πίεση που έφερε στα όριά της την οικονομική μας δυνατότητα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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