Κατς προς Ιράν: Αν επιτεθείτε, θα είναι το μεγαλύτερο λάθος σας - Τίποτα δεν θα μας σταματήσει

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, απείλησε την Παρασκευή το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πρόκειται για το «μεγαλύτερο λάθος» της.

«Εδώ δεν θα τη βοηθήσει ούτε το Ορμούζ ούτε οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να ολοκληρώσουν το έργο», έγραψε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας στις πρόσφατες απειλές του διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Εσμαΐλ Kαανί.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι στον Kαανί «ταιριάζει περισσότερο η εικόνα ενός συνεργάτη παρά αυτό το γελοίο μπαράζ απειλών»



Πηγή: skai.gr

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