Παραδοχή Τραμπ: Πίστευα ότι ήταν εφικτή η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι στην αρχή του πολέμου πίστευε πως ήταν εφικτή η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος μέσω λαϊκής εξέγερσης, ωστόσο στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι οι αντικαθεστωτικοί δεν διέθεταν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν την καταστολή της Τεχεράνης.

Στην ομιλία του στις 28 Φεβρουαρίου, με την οποία ανακοίνωσε την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, ο Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας τους μόλις σταματούσαν οι βομβαρδισμοί.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ερωτήθηκε αν τότε θεωρούσε πιθανή την αλλαγή καθεστώτος.

«Ναι, το πίστευα. Αν είχαν όπλα, αν είχαν μέσα να πολεμήσουν... Δεν είχα ιδέα ότι θα ήταν πρόθυμοι να σκοτώσουν 52.000 ανθρώπους, ή έστω οποιονδήποτε», υποστήριξε ο Τραμπ.

Fox News: "When you made those remarks, did you believe regime change was possible at that time?"



President Trump: "Yeah I did. If they had guns, if they had weapons...I had no idea that they'd be willing to kill 52,000 or even any people." pic.twitter.com/fV0sYHnr0x — Trey Yingst (@TreyYingst) July 15, 2026

Η ομιλία εκείνη είχε πραγματοποιηθεί αφού οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις των προηγούμενων εβδομάδων, με χιλιάδες διαδηλωτές να έχουν σκοτωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης επιρρίψει ευθύνες σε Κούρδους μαχητές στο Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι κράτησαν τα όπλα που, σύμφωνα με πληροφορίες, τους είχε προμηθεύσει το Ισραήλ για να χρησιμοποιηθούν σε διασυνοριακή επίθεση κατά των δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ επιχείρησε να προσεγγίσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, στο πλαίσιο του σχεδίου του για αλλαγή καθεστώτος, το οποίο φέρεται να απέτυχε.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από τις αρχικές του παροτρύνσεις προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι αντικαθεστωτικοί δεν είχαν καμία πιθανότητα να επικρατήσουν, καθώς δεν διέθεταν όπλα.

Έκτοτε, ισχυρίζεται ότι πέτυχε ουσιαστικά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, επειδή εξουδετερώθηκαν πολλοί από τους ηγέτες της χώρας στη διάρκεια του πολέμου, παρότι το ίδιο το καθεστώς παραμένει στην εξουσία και, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, έχει μάλιστα ενισχυθεί.



Πηγή: skai.gr

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