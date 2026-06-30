Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, με το Πανεπιστήμιο Brown να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ακαδημαϊκής απάτης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ivy League.

Ο καθηγητής Οικονομικών του Brown, Ρομπέρτο Σεράνο, αποκάλυψε ότι διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία πως τουλάχιστον 50 φοιτητές χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αντιγράψουν στις ενδιάμεσες εξετάσεις του μαθήματος Μαθηματικών Οικονομικών τον περασμένο Μάρτιο.

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης στην ιστορία του Brown αλλά και συνολικά της Ivy League, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα Harvard, Princeton, Yale, Columbia και Cornell.

«Η διοίκηση αντέδρασε με σιωπή»

Ο Ισπανός οικονομολόγος, που διδάσκει στο Brown εδώ και 34 χρόνια, δηλώνει απογοητευμένος από τη στάση της πανεπιστημιακής διοίκησης.

Όπως αναφέρει, όταν ενημέρωσε τις πρυτανικές αρχές, η αντίδραση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. «Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου δεν απάντησε καθόλου. Ο κοσμήτορας επίσης δεν σχολίασε τίποτα μέχρι να φτάσει η υπόθεση στην Επιτροπή Ακαδημαϊκού Κώδικα», αναφέρει.

Μόνο τότε, όπως λέει, έλαβε επιστολή που χαρακτήριζε το περιστατικό «καμπανάκι αφύπνισης».

Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό δεν αρκεί.

«Η ακαδημαϊκή ακεραιότητα είναι αξία που πρέπει να προστατευθεί. Οι καθηγητές δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους σε αυτή τη μάχη, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης», τονίζει.

Ο καθηγητής που έχασε την όρασή του στα 17

Ο Ρομπέρτο Σεράνο θεωρείται διεθνώς κορυφαίος επιστήμονας στη θεωρία παιγνίων. Γεννημένος στη Μαδρίτη, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Complutense και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στο Harvard, πριν ενταχθεί στο Brown.

Στα 17 του χρόνια έχασε ολοκληρωτικά την όρασή του εξαιτίας εκφυλιστικής πάθησης του αμφιβληστροειδούς.

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Σεράνο

Όπως λέει, αντιμετώπισε την αναπηρία του ως ακόμη έναν περιορισμό που έπρεπε να διαχειριστεί. «Οι οικονομολόγοι βλέπουμε τη ζωή ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς. Η ασθένειά μου είναι απλώς ένας ακόμη περιορισμός», σημειώνει.

Στην αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιεί βοηθό μόνο για τον πίνακα και τις διαφάνειες. Όλη η υπόλοιπη δουλειά – προετοιμασία μαθημάτων, συγγραφή βιβλίων και επιστημονικών εργασιών – γίνεται από τον ίδιο.

Οι βαθμολογίες που αποκάλυψαν την απάτη

Το μάθημα ECON 1170 παραδοσιακά συγκεντρώνει λίγους αλλά ιδιαίτερα ικανούς φοιτητές.

Φέτος, λόγω του νέου τρόπου αξιολόγησης, εγγράφηκαν 86 άτομα.

Η ενδιάμεση εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου και είχε τη μορφή take-home exam, δηλαδή οι φοιτητές την έλυσαν από το σπίτι, χωρίς βιβλία αλλά και χωρίς επιτήρηση.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Μέσος όρος: 96/100

40 φοιτητές πήραν άριστα (100/100)

Οι διορθωτές όμως διαπίστωσαν ότι πολλές απαντήσεις περιείχαν σχεδόν πανομοιότυπες διατυπώσεις, που ταυτίζονταν με απαντήσεις που παρήγαγε το ChatGPT.

Ο καθηγητής αποφάσισε τότε η τελική εξέταση να διεξαχθεί αποκλειστικά δια ζώσης.

Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό:

Ο μέσος όρος έπεσε στο 48/100

Από τους 89 φοιτητές που συμμετείχαν στην πρώτη εξέταση, μόνο 59 εμφανίστηκαν στην τελική.

Από τους 27 που απουσίασαν, οι 22 είχαν γράψει 100/100 στην ενδιάμεση εξέταση.

«Τα εμπειρικά στοιχεία της απάτης είναι συντριπτικά», δηλώνει ο καθηγητής.

Τέλος στα take-home exams

Μετά την εμπειρία αυτή, ο Σεράνο ανακοίνωσε ότι αλλάζει πλήρως τον τρόπο αξιολόγησης. Οι εβδομαδιαίες εργασίες δεν θα συνυπολογίζονται πλέον στον τελικό βαθμό, καθώς μπορούν εύκολα να ολοκληρωθούν με χρήση AI.

Παράλληλα, εγκαταλείπει οριστικά τις εξετάσεις από το σπίτι, παρότι θεωρεί ότι παιδαγωγικά ήταν πολύ χρήσιμες.

Η απόφαση να επιτρέψει take-home εξετάσεις δεν ήταν τυχαία.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το Brown συγκλονίστηκε από ένοπλη επίθεση μέσα στην πανεπιστημιούπολη, όταν πρώην υποψήφιος διδάκτορας άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονταν και δύο φοιτητές του Σεράνο.

Μία από τις νεκρές ήταν η Έλα Κουκ, η οποία λίγες ημέρες πριν είχε επισκεφθεί τον καθηγητή για να του ζητήσει να γίνει ακαδημαϊκός της σύμβουλος. «Ήταν γεμάτη όνειρα, ιδέες και αισιοδοξία. Όταν έμαθα ότι σκοτώθηκε, δεν μπορούσα να το πιστέψω», λέει.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι, επηρεασμένος από το σοκ που είχε προκαλέσει η τραγωδία στους φοιτητές, επέλεξε να κάνει τις εξετάσεις πιο «φιλικές», επιτρέποντας τη διεξαγωγή τους από το σπίτι.

«Και αυτή ήταν η μοναδική φορά σε 34 χρόνια που συνέβη μαζική αντιγραφή», σημειώνει.

Η AI αλλάζει τα πάντα στα πανεπιστήμια

Η υπόθεση του Brown δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Princeton καταργεί μια παράδοση 133 ετών, επαναφέροντας την επιτήρηση στις εξετάσεις.

Από το 1893 οι εξετάσεις διεξάγονταν χωρίς επιτηρητές, καθώς οι φοιτητές δεσμεύονταν μέσω του περίφημου Honor Code ότι δεν θα αντιγράψουν.

Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης όμως αλλάζει ριζικά τα δεδομένα.

Όπως έγραψε ο απόφοιτος του Stanford και δημοσιογράφος των New York Times Θεό Μπέικερ, «δεν γνωρίζω ούτε έναν συμφοιτητή μου που να μην έχει χρησιμοποιήσει AI για κάποια πανεπιστημιακή εργασία».

Ο Σεράνο θεωρεί ότι τα πανεπιστήμια δεν μπορούν πλέον να αποσιωπούν το πρόβλημα.

«Αν δεν υπερασπιστούμε την αλήθεια, την εντιμότητα και την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τότε ποια αξιοπιστία θα έχουμε ως πανεπιστήμια;» διερωτάται.

Πηγή: skai.gr

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