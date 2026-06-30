ΗΠΑ: Έρευνα μετά από αναφορά πιλότου για σύγκρουση αεροσκάφους με drone κοντά στο αεροδρόμιο JFK

Έρευνα για περιστατικό πιθανής σύγκρουσης επιβατικού αεροσκάφους με drone διεξάγει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μετά από αναφορά πιλότου κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 07:15 τοπική ώρα, όταν το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 3.000 ποδιών, λίγο πριν από την προσγείωσή του.

FAA Statement

The pilot of JetBlue Airlines Flight 948 reported striking a drone at approximately 3,000 feet altitude while on final approach to John F. Kennedy International Airport around 7:15 a.m. local time on Monday, June 29. A post-flight inspection did not reveal any… — The FAA ✈️ (@FAANews) June 29, 2026

Σύμφωνα με καταγραφή των επικοινωνιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Συγκρουστήκαμε με ένα drone κατά τη στροφή. Χτύπησε το αεροσκάφος ακριβώς πάνω από το πιλοτήριο».

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321 με δυνατότητα μεταφοράς έως και 220 επιβατών, εκτελούσε πτήση της JetBlue από το Λας Βέγκας προς τη Νέα Υόρκη. Παρά την αναφορά του πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί έκτακτη βοήθεια.

Σε ανακοίνωσή της, η JetBlue ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και ότι, μετά από τεχνική επιθεώρηση, δεν εντοπίστηκαν ζημιές ή ενδείξεις σύγκρουσης με drone.

«Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού», σημείωσε η αεροπορική εταιρεία.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια αναφορά πιλότου της United Airlines, ο οποίος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι παραλίγο να συγκρουστεί με drone κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο Newark Liberty, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα drones επιτρέπεται να πετούν σε ύψος έως 400 πόδια, ενώ ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στον εναέριο χώρο γύρω από αεροδρόμια και μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις. Ωστόσο, η FAA αναφέρει ότι λαμβάνει περισσότερες από 100 αναφορές για εμφανίσεις drones κοντά σε αμερικανικά αεροδρόμια κάθε μήνα και προειδοποιεί ότι οι χειριστές που παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και ποινές φυλάκισης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.