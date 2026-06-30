Tι μένει από την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε με θετική αποτίμηση, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους τομείς.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας, προωθήθηκαν σημαντικοί ευρωπαϊκοί φάκελοι που αφορούν τη διεύρυνση, το μεταναστευτικό και το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την αποστολή απαιτητική αλλά επιτυχημένη, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ένωση.

Θετικά αποτιμάται η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται σήμερα. Βήματα σε διεύρυνση, μεταναστευτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο.Ρεπορτάζ από τη Λευκωσία



Η Λευκωσία αποτιμά θετικά την περίοδο κατά την οποία άσκησε την Προεδρία του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να προωθήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους και να διαχειριστεί κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια απαιτητική αποστολή που ολοκληρώθηκε με απτά αποτελέσματαστους τομείς που η Λευκωσία είχε θέσει ως προτεραιότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

Εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεωνΗ Κυπριακή Προεδρία έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών διεργασιών. Σημαντικότερη στιγμή του εξαμήνου αποτέλεσε η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 23 και 24 Απριλίου, με εργασίες στην Αγία Νάπα και τη Λευκωσία. Για δύο ημέρες, το νησί φιλοξένησε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.Ρήτρα συνδρομής μετά το droneΗ γεωπολιτική διάσταση της Κυπριακής Προεδρίας έγινε εμφανής ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Η πτώση ιρανικού drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ αυτών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, τα οποία ανέπτυξαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Το περιστατικό αξιοποιήθηκε από τη Λευκωσία για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε τη δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών και διαδικασιών ενεργοποίησης της ρήτρας, πρόταση που έτυχε πολιτικής στήριξης από τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο τον Απρίλιο.Διεύρυνση της ΕΕΠέρα από τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επιδίωξε να συμβάλει και στην προώθηση της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ. Η Λευκωσία θεωρεί ως μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του εξαμήνου την πρόοδο που καταγράφηκε στις ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, εξέλιξη την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε «ιστορικό ορόσημο».Πολυετές Δημοσιονομικό ΠλαίσιοΣημαντικό κεφάλαιο της Κυπριακής Προεδρίας αποτέλεσε και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2027. Η Λευκωσία παρουσίασε αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες δημοσιονομικές προβλέψεις ανά κεφάλαιο δαπανών. Με βάση την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία επί των βασικών στοιχείων του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δίνοντας παράλληλα το «πράσινο φως» για τους τρεις κανονισμούς που συνδέονται άμεσα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο.Συμφωνία για μεταναστευτικόΗ κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί επίσης επίτευγμα της Προεδρίας τη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα. Η συμφωνία προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ενώ δεν αποκλείει τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον υφυπουργό ΜετανάστευσηςΝικόλα Ιωαννίδη, η συμφωνία αποτελεί ορόσημο, καθώς «ενισχύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ».Συμφωνίες για φάρμακα και μεταφορέςΑν και οι περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες είχαν ήδη δρομολογηθεί πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο, η Λευκωσία διαχειρίστηκε την ολοκλήρωση σημαντικών φακέλων, οδηγώντας σε προσωρινές πολιτικές συμφωνίες. Μεταξύ αυτών, ο Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ με βασικά φάρμακα και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων. Παράλληλα, ύστερα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών, με την Κυπριακή Προεδρία να ολοκληρώνει έναν από τους πλέον σύνθετους νομοθετικούς φακέλους στον τομέα των μεταφορών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.