Κ. Κάλας: Συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας

Με ανάρτησή της στο Χ η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στην 'Αγκυρα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και στην ατζέντα των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της:«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην EE. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας.

Συζητήσαμε επίσης για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα. Η Τουρκία συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, με δική του ανάρτηση, στάθηκε κυρίως στη μεταναστευτική διάσταση της συνάντησης στην 'Αγκυρα. «Η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Τουρκία και είναι βασικό στοιχείο της κοινής μας ατζέντας. Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και πρέπει να συνεργαστούμε».

Τέλος, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος δήλωσε πως «Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από μια στενότερη συνεργασία με την Τουρκία. Χαίρομαι που συνάντησα σήμερα τον Πρόεδρο στην 'Αγκυρα. Θέλουμε να αυξήσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις και να ενισχύσουμε τους δεσμούς στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής συνδεσιμότητας που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία. Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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