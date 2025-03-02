Δεν θα παρουσιάσει τα φετινά Όσκαρ ο αγαπημένος ηθοποιός Χάρισον Φορντ καθώς διαγνώστηκε με έρπητα ζωστήρα.

Ο 83χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποχώρησε από το σόου των βραβείων το πρωί του Σαββάτου καθώς διαγνώστηκε μια ημέρα νωρίτερα με την ιογενή λοίμωξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των διεθνών μέσω, ο Φορντ αναρρώνει και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των παρουσιαστών που έχουν ανακοινωθεί για την μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου είναι οι Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Ζόι Σαλντάνα, Σάμιουελ Τζάκσον και Γκαλ Γκαντό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.