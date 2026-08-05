Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.

Το πρωί οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε άλλο δεξαμενόπλοιο της Σαουδαραβικής Αραβίας, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Περιστατικό σε πλοίο 85 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Άντεν, στην Υεμένη αναφέρθηκε νωρίτερα στο UKMTO την Τετάρτη το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το πλοίο, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι όλο το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Πηγή: skai.gr

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