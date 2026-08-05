Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Ο στρατός θα συνεχίσει "να δρα προληπτικά" στη Γάζα, προειδοποιεί ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να δρά προληπτικά στη Λωρίδα της Γάζας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ισραηλινός στρατός Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει "να δρα προληπτικά" στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και υποσχέθηκε ότι θα "συνεχιστεί η δίωξη αυτών που ευθύνονται" για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

"Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει: σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου" 2023, δήλωσε ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ισραηλινά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο