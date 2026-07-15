Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ διέψευσαν αναφορές ιρανικών μέσων για πλήγματα σε μη στρατιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών στη Χοβέιζεχ, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «ψέμα».

Στις 14 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συγκεκριμένους ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε περιοχές όπως Μπαντάρ Αμπάς, Χορμούτζ, Αχβάζ, Κεσμ, Τουνμπ, Μπουσέρ και Κουχ-ε Στακ, με στόχο την υποβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Το αμερικανικό κέντρο διοίκησης CENTCOM καταγγέλλει ότι το Ιράν έχει στοχεύσει αθώους πολίτες στα Στενά του Ορμούζ και σε γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν σήμερα τις αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης για αμερικανικά πλήγματα σε μη στρατιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών, επαναλαμβάνοντας πως επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι με σκοπό να υποβαθμιστούν οι δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υπογραμμίζει το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτηση στο X, «ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν μη στρατιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών στην Χοβέιζεχ στις 14 Ιουλίου. Αυτό είναι ψέμα!»

«Στις 14 Ιουλίου, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαντάρ Αμπάς, Χορμούτζ, Αχβάζ, Κεσμ, Τουνμπ, Μπουσέρ και Κουχ-ε Στακ, προκειμένου να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η CENTCOM, συμπληρώνοντας πως «το Ιράν έχει στοχεύσει αθώους πολίτες» στα Στενά του Ορμούζ και σε γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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