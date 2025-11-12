Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής απαντά στο μποϊκοτάζ των ΗΠΑ στη G20

«Αν δεν έρθουν, τόσο το χειρότερο γι' αυτούς», απάντησε σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα ερωτώμενος από δημοσιογράφους για το μποϊκοτάζ των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22 και 23 Νοεμβρίου, την πρώτη σύνοδο της Ομάδας των Είκοσι που πραγματοποιείται στην αφρικανική ήπειρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι κανένας Αμερικανός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στην προσεχή σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, κατηγορώντας για άλλη μια φορά την Πρετόρια, χωρίς καμία απόδειξη, ότι διώκει λευκούς αγρότες.

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», χώρα που κατηγορεί –χωρίς καμιά απόδειξη– ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος και πρόσθεσε: «Ουδείς αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συμμετάσχει όσο συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αναμενόταν ότι οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύονταν από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει επανειλημμένα πως ο ίδιος δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να πάει στη Νότια Αφρική, επικαλούμενος τις διαφωνίες του με την πολιτική της κυβέρνησης του ομολόγου του Ραμαφόσα όσον αφορά τη γαιοκτησία, καθώς και έναντι του Ισραήλ.

Τον Μάιο, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε εξακοντίσει την –ατεκμηρίωτη– κατηγορία πως διαπράττεται «γενοκτονία» σε βάρος των λευκών γαιοκτημόνων στη Νότια Αφρική.

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση και ειδικοί αντικρούουν τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης περί υποτιθέμενης «γενοκτονίας των λευκών», που χαρακτηρίζουν «θεωρία συνομωσίας» θάλλουσα «σε ακροδεξιούς κύκλους».

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν μια πρώτη ομάδα λευκών Νοτιοαφρικανών στους οποίους δόθηκε άσυλο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ πάγωσε τη βοήθεια στη Νότια Αφρική. Και τον Μάρτιο, η κυβέρνησή του έδιωξε από την Ουάσιγκτον τον πρεσβευτή της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

