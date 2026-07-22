Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιούν από το πρωί ειδικοί ερευνητές της εισαγγελίας και της μονάδας φορολογικών ερευνών, μετέδωσαν η εφημερίδα WELT και το περιοδικό Business Insider.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά ΜΜΕ, η έρευνα αφορά υπόθεση cum-cum και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Με τον όρο ''cum-cum'' περιγράφεται η μέθοδος με την οποία διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, εγχώριοι και διεθνείς, ενδεχομένως επιχείρησαν να μειώσουν το φορολογικό βάρος των κεφαλαιουχικών κερδών, διαπραγματευόμενοι μετοχές γερμανικών εταιρειών γύρω από την ημερομηνία καταγραφής των μερισμάτων.

Σε αντίθεση με τις εγκληματικές συμφωνίες cum-ex, οι συναλλαγές cum-cum δεν θεωρούνται παράνομες καθαυτές, οι δικαστικές αρχές ωστόσο τις αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερη προσοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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