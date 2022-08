Τόνοι ντομάτας χύθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Καλιφόρνιας προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, όταν φορτηγό που μετέφερε τόνους ντομάτας εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το φορτίο του να ξεχυθεί σε όλο το πλάτος τους δρόμου.

Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο διεκόπη η κυκλοφορία στον Interstate 80, αλλά ο ντοματοπολτός προκάλεσε καραμπόλα επτά αυτοκινήτων.

Όπως μεταδίδει το BBC, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ ένας τέταρτος νοσηλεύεται με σπασμένο πόδι.

Αυτή είναι η εποχή της συγκομιδής ντομάτας και οι οδηγοί φορτηγών χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο για να τις μεταφέρουν σε όλη την πολιτεία.

A crash involving a big-rig truck caused 150,000 tomatoes to scatter across Interstate 80 in Vacaville, California. Passing vehicles ground them into a slippery red pulp. https://t.co/NyW6nwYysN pic.twitter.com/mN3hpCXpHi