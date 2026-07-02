Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε το Ιράν, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίποινα σε περίπτωση οποιασδήποτε στρατιωτικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εντείνεται η ένταση στην ευρύτερη περιοχή και προετοιμάζονται οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ θα προκαλέσει «αποφασιστική και ταχεία απάντηση» από την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισαν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια.

Η Κεντρική Διοίκηση «Khatam al-Anbiya», που συντονίζει τις επιχειρήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε επίσης ότι όλα τα εμπορικά και δεξαμενόπλοια πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές που ορίζονται από την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρωτόκολλα ναυσιπλοΐας θα αντιμετωπιστεί άμεσα.

Σε δεύτερη τοποθέτηση, Ιρανός στρατιωτικός διοικητής προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση, ενόψει των τελετών για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, τονίζοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν «με σκληρά αντίποινα σε κάθε απειλή ή επιθετική ενέργεια».

Όπως έγινε γνωστό, οι τελετές για την κηδεία του Χαμενεΐ θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ, ενώ ενδιάμεσες τελετές θα πραγματοποιηθούν σε Κομ και Ιράκ.

Παράλληλα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ θα παραστεί στην κηδεία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την περίοδο των τελετών, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν γνωστοποίησε πως θα τεθούν σε ισχύ προσωρινοί περιορισμοί στον εναέριο χώρο, μεταξύ άλλων πάνω από την Τεχεράνη και τη Μασχάντ.

Πηγή: skai.gr

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