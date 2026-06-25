Επικοινωνία ΥΠΕΞ Ιράν και Ομάν: Υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού στο Στενό του Ορμούζ

Την ανάγκη για συνεχή διμερή συντονισμό σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ υπογράμμισαν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Πέμπτη, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στον λογαριασμό του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο Telegram, ο ίδιος και ο Ομανός ομόλογός του, Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ναυτιλιακές ρυθμίσεις στα στενά, καθώς και προσωρινά μέτρα που έχουν οριστεί για διάστημα 60 ημερών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τις πρόσφατες συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Μουσκάτ και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και τον τεχνικό συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: skai.gr

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