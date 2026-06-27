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Ιράν και Ομάν ξεκινούν διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ

«Η Ισλαμική Δημοκρατία και το Ομάν θα αρχίσουν συνομιλίες» ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης

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Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα διέπει τη μελλοντική διαχείριση και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Σάββατο η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία και το Ομάν θα αρχίσουν συνομιλίες για να καθορίσουν το πλαίσιο της μελλοντικής διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε η Μοχατζερανί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη προωθεί τη διαδικασία αυτή σε συντονισμό με τις γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, η Τεχεράνη δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει φόρους ή τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν Ομάν
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