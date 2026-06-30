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Γαλλία: Έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι οι έρευνες αφορούν τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από την πρώην πολιτική ομάδα κατά την περίοδο 2019-2024

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γαλλική σημαία

Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές του πρώην πολιτικής ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της εφημερίδας Le Monde.

Στην ομάδα αυτή μετείχαν μέχρι πρόσφατα πολλά ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός.

Η εισαγγελία «διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από μια πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 2019-24» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γαλλία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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