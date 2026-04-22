Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προφυλακτικών στον κόσμο, η μαλαισιανή Karex Bhd, σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές κατά 20% έως 30% και ενδεχομένως ακόμη περισσότερο, εάν οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχιστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της την Τρίτη.

Η Karex καταγράφει επίσης κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση, καθώς το αυξανόμενο κόστος των ναύλων και οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν αφήσει πολλούς από τους πελάτες της με χαμηλότερα αποθέματα από το συνηθισμένο, δήλωσε ο CEO, Goh Miah Kiat, σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ εύθραυστη, οι τιμές είναι υψηλές... Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μετακυλήσουμε το κόστος στους πελάτες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Goh.

Η Karex παράγει πάνω από 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και αποτελεί προμηθευτή κορυφαίων εταιρειών όπως Durex και Trojan, καθώς και κρατικών συστημάτων υγείας, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας, και παγκόσμιων προγραμμάτων βοήθειας του ΟΗΕ.

Η εταιρεία παραγωγής προφυλακτικών προστίθεται σε μια αυξανόμενη λίστα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών ιατρικών γαντιών, που προετοιμάζονται για δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις ροές ενέργειας και πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας διαταραχές στην προμήθεια πρώτων υλών.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, η Karex έχει δει το κόστος να αυξάνεται στα πάντα: από το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προφυλακτικών, μέχρι τα υλικά συσκευασίας και τα λιπαντικά, δήλωσε ο Goh.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Karex διαθέτει επαρκή αποθέματα για τους επόμενους μήνες και επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, με τις διαταραχές στις μεταφορές να επιτείνουν περαιτέρω τις ελλείψεις, σημείωσε.

Οι αποστολές της Karex προς προορισμούς όπως η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν, σε σύγκριση με τον έναν μήνα που απαιτούνταν προηγουμένως.

«Βλέπουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες προφυλακτικών να βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω σε πλοία που δεν έχουν φτάσει ακόμα στον προορισμό τους, ενώ είναι άκρως απαραίτητα», δήλωσε ο Goh, προσθέτοντας ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα, καθώς απαιτείται πολύς χρόνος μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν σε αυτές.

Πηγή: skai.gr

