Ένας Ισραηλινός που θεωρείται ύποπτος ότι έσπρωξε, έριξε στο έδαφος και κλώτσησε μια Γαλλίδα καθολική καλόγρια στην Ιερουσαλήμ, κατηγορείται για επίθεση υποκινούμενη από θρησκευτική εχθρότητα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα του Ισραήλ.

Η επίθεση της 28ης Απριλίου καταδικάστηκε από τον χριστιανικό κλήρο στην Ιερουσαλήμ και το συμβάν σημειώθηκε εν μέσω μιας αύξησης περιστατικών παρενόχλησης θρησκευτικών αξιωματούχων και προσκυνητών από θρησκευόμενους Εβραίους στην περιτειχισμένη Παλιά Πόλη, όπου βρίσκονται ιεροί τόποι για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους.

Ο Γιόνα Σρέιμπερ, 36 ετών, συνελήφθη μια ημέρα μετά την επίθεση. Οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον δράστη που φορά το εβραϊκό κιπά, να τρέχει πίσω από την καλόγρια, πριν τη σπρώξει, τη ρίξει στο έδαφος και μετά την κλωτσήσει. Στη συνέχεια αρχίζει να κλωτσά έναν περαστικό που προσπαθεί να παρέμβει, όπως δείχνει το βίντεο.

Ο άνδρας κατηγορείται μεταξύ άλλων «για επίθεση που προκάλεσε τραυματισμό, σε μια επίθεση υποκινούμενη από εχθρότητα απέναντι σε ανθρώπους για λόγους θρησκείας», ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να βρει τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

Η καλόγρια φέρει μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι της λόγω της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το γραφείο του εισαγγελέα ζήτησε από το Ειρηνοδικείο της Ιερουσαλήμ, όπου υπέβαλε το κατηγορητήριο, ο άνδρας να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία εναντίον του.

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια έχει δει συχνά περιστατικά στα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν σε χριστιανικούς χώρους ή προσπαθούν με άλλο τρόπο να εκφοβίσουν Χριστιανούς, όπως και κληρικούς στην πόλη, λένε μέλη της τοπικής χριστιανικής κοινότητας.

Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Μετά την επίθεση της 28ης Απριλίου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζει κάθε επίθεση εναντίον μελών του κλήρου και των θρησκευτικών κοινοτήτων με τη μέγιστη σοβαρότητα και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε όλες τις πράξεις βίας».

Πηγή: skai.gr

