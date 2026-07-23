Η EasyJet βλέπει τα κέρδη της να καταρρέουν λόγω του πολέμου στον Περσικό

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε την Πέμπτη 23/7, ότι τα κέρδη του τρίτου τριμήνου υποχώρησαν κατά 70%, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στα ταξίδια, εξαιτίας της αναταραχής που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, επηρέασαν σημαντικά τις επιδόσεις της.

Ωστόσο, η εταιρεία εκτιμά ότι οι προοπτικές για την κορύφωση της θερινής περιόδου εμφανίζονται πιο αισιόδοξες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ύψους 85 εκατ. λιρών (113,8 εκατ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, έναντι 286 εκατ. λιρών την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα αποτελέσματα της easyJet, όπως και εκείνα της ανταγωνίστριας Ryanair, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αναδεικνύουν τον αντίκτυπο που έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αερομεταφορές, αλλά και το ιδιαίτερα επιβαρυμένο κλίμα στον κλάδο, καθώς ο πόλεμος, που διαρκεί πλέον πέντε μήνες, συνεχίζεται.

Παρά τις δυσκολίες, η easyJet ανέφερε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύεται ενόψει της περιόδου αιχμής του καλοκαιριού και ότι παρατηρείται ισχυρή ζήτηση από ταξιδιώτες που επιλέγουν να κλείνουν εισιτήρια λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους.

«Καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βελτιώνεται, βλέπουμε το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων για το καλοκαίρι να συγκλίνει στα περσινά επίπεδα, ενώ οι κρατήσεις πραγματοποιούνται πλέον σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα πριν από την αναχώρηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Kenton Jarvis.

Η easyJet έχει ταχθεί υπέρ της πρότασης εξαγοράς ύψους 5,7 δισ. λιρών που κατέθεσε η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo, απορρίπτοντας τις επανειλημμένες προσεγγίσεις της Castlelake.

Ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε σχεδόν 12% την Τετάρτη, μετά το δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αναθεώρηση των κανόνων περί ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση ουσιαστικού ελέγχου από επενδυτές εκτός Ευρώπης, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιπλέξει τη διαδικασία εξαγοράς της easyJet.



Πηγή: skai.gr

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