«Δεν νομίζω ότι το ζήτημα των συνομιλιών με τους Αμερικανούς ή των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς θα τεθεί ξανά στο τραπέζι», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο PBS News Hour τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει τις δυνατότητες μελλοντικών διαπραγματεύσεων, εξαπολύοντας επανειλημμένες επιθέσεις εν μέσω διπλωματικών συνομιλιών - πρώτα τον Ιούνιο του περασμένου έτους και στη συνέχεια ως την έναρξη της Επιχείρησης «Epic Fury».

«Φέτος, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Μας υποσχέθηκαν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να μας επιτεθούν», είπε ο Αραγτσί. «Επομένως, δεν νομίζω ότι θα ήταν πλέον στην ατζέντα μας να μιλάμε με Αμερικανούς».

Έχουν αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Ο Αραγτσί αρνήθηκε επίσης ότι το Ιράν ασκεί σκόπιμα πίεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στοχεύοντας στην παραγωγή πετρελαίου σε άλλα έθνη της περιοχής. Ισχυρίστηκε ότι τα πετρελαιοφόρα «φοβούνται να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ», αλλά ότι «δεν τα εμποδίζουμε να πλεύσουν στο στενό».

Αντ' αυτού, ο υπουργός μετέφερε την ευθύνη στις ΗΠΑ και την επιθετικότητα του Ισραήλ προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι με την επίθεση, έχουν αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που μας επιβλήθηκε», δήλωσε, «Αυτό που κάνουμε είναι απλώς να αμυνόμαστε. Αντιμετωπίζουμε μια πράξη επιθετικότητας, η οποία είναι απολύτως παράνομη. Και αυτό που κάνουμε είναι μια πράξη αυτοάμυνας, η οποία είναι νόμιμη και θεμιτή. Λοιπόν, έχουμε ήδη προειδοποιήσει όλους στην περιοχή ότι εάν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, εφόσον δεν μπορούμε να φτάσουμε στο αμερικανικό έδαφος, πρέπει να επιτεθούμε στις βάσεις τους στην περιοχή, στις εγκαταστάσεις τους, στα περιουσιακά τους στοιχεία. Και ως αποτέλεσμα, ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτές είναι λοιπόν οι συνέπειες, η συνέπεια της αμερικανικής επιθετικότητας εναντίον μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό».

Πηγή: skai.gr

