Ο Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και επιχειρηματίας Κρις Μπράουν κρίθηκε υπεύθυνος για επίθεση σκύλου στην οικιακή βοηθό του στο σπίτι του το 2020, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στον πρόσωπο.

Μετά από δίκη δύο εβδομάδων στο Λος Άντζελες, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της Μαρία Άβιλα, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν Καυκάσιο ποιμενικό 90 κιλών, ιδιοκτησίας του Μπράουν, ενώ άδειαζε τα σκουπίδια στο σπίτι του στην Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

Ο Μπράουν και η εταιρεία του Black Pyramid LLC πρέπει τώρα να της καταβάλουν 12,9 εκατομμύρια δολάρια για αμέλεια, σύμφωνα με το Billboard.

Η Άβιλα είπε ότι ο σκύλος, έκοψε «μεγάλα κομμάτια του δέρματός της», κάτι που στη συνέχεια οδήγησε σε μόνιμη παραμόρφωση του προσώπου, ουλές, απώλεια όρασης και νευρική βλάβη. Ο Μπράουν είχε ισχυριστεί ότι κρατούσε τον σκύλο για λόγους ασφαλείας και δεν ήταν το προσωπικό του κατοικίδιο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε μαρτυρίες που έδειξαν ότι, αντί να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή να φροντίσει ο ίδιος την Άβιλα, ο Μπράουν έφυγε από το σημείο μετά την επίθεση, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Το δικαστήριο άκουσε ότι άφησε τους υπαλλήλους του για να φροντίσουν την Άβιλα, λέγοντας ότι φοβόταν ότι θα γινόταν «τσίρκο των μέσων ενημέρωσης» αν η φωνή του ακουγόταν στην κλήση του 911 ή ήταν παρών όταν έφτανε η αστυνομία.

Ο τραγουδιστής είπε ότι είχε προειδοποιήσει την Άβιλα και την αδερφή της Πατρίσια, η οποία επίσης εργαζόταν όταν έγινε η επίθεση, ότι τα σκυλιά δεν ήταν «καθόλου» φιλικά και τους είπε να βγαίνουν έξω μόνο όταν ήταν παρόντες οι άνδρες ασφαλείας.

Οι δύο οικιακές βοηθοί αρνήθηκαν ότι έγινε συζήτηση με τον Μπράουν και είπαν ότι το εμπόδιο της γλώσσας θα καθιστούσε μια τέτοια συνομιλία απίθανη. Ο Μπράουν είπε ότι ο σκύλος αγοράστηκε από τους φύλακες της ασφαλείας του, οι οποίοι τον φρόντιζαν για να βοηθήσει στην προστασία του σπιτιού από διαρρήξεις, λέγοντας στους ενόρκους: «Έχω πολλές περιπτώσεις φανατικών θαυμαστριών».

Μιλώντας στα ισπανικά με διερμηνέα, η Άβιλα είπε στο δικαστήριο ότι από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ουλές στο πρόσωπό της και το αριστερό της χέρι, καθώς και ότι η κινητικότητά του περιορίστηκε, αφού χειρουργοί μόσχευσαν δέρμα από την κοιλιά της για να αποκαταστήσουν το χέρι της.

Πηγή: skai.gr

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