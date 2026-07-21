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Δράμα: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ δέχθηκε 41 κλήσεις

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Πυροσβεστικό όχημα

Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης- που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Δράμα Πυροσβεστική βροχόπτωση κακοκαιρία
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