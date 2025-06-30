Tαξιδεύοντας στη Σχοινούσα

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Σχοινούσα είναι ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, που κατοικείται ήδη από τα αρχαία χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση το όνομά της οφείλεται στον σχίνο, ένα θαμνώδες φυτό που ευδοκιμεί σε όλο το νησί. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το νησί πήρε το όνομά του από τον Ενετό άρχοντα Σχινόζα.

Τις τελευταίες δεκαετίες το νησί αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους θαυμαστές, που το επισκέπτονται τους καλοκαιρινούς μήνες, για να κάνουν τα μπάνια τους και να απολαύσουν την ηρεμία του τόπου, μακριά από τα πολύβουα τουριστικά θέρετρα των Κυκλάδων. Πάνω στο νησί κατοικούν μόνιμα περίπου 200 κάτοικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με την αλιεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό.

Η Σχοινούσα βρίσκεται στο κέντρο περίπου του συμπλέγματος των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων.

Τη συναντάμε νότια της Νάξου και βορειανατολικά της Ηρακλειάς. Είναι ένα μικρό νησί, με συνολική έκταση 8,144 τετραγωνικών χιλιομέτρων που προσφέρεται για ήσυχες διακοπές. Ανήκει στην επαρχία της Νάξου και έχει τακτική συγκοινωνία, με το ταξίδι από τον Πειραιά ως το Μερσίνι, το ασφαλές λιμάνι της, να διαρκεί περίπου 7 – 8 ώρες.

Το Μερσίνι θεωρείται ένα από τα καλύτερα καταφύγια μικρών σκαφών σε όλο το Αιγαίο. Η ψηλότερη κορυφή του νησιού είναι ο Μύλος, που φτάνει σε υψόμετρο τα 133 μέτρα.

Το νησί έχει μόνο δύο οικισμούς, τη Χώρα και τη Μεσαριά. Ο οικισμός της Χώρας είναι χτισμένος σε ύψωμα στην ενδοχώρα του νησιού, και απέχει 1,2 χλμ. από την ακτή. Τα παλαιότερα χρόνια το νησί είχε υποστεί πολλές καταστροφές από πειρατικές επιδρομές.

Έτσι, οι κάτοικοι έχτισαν σε ύψωμα το χωριό της Παναγιάς, όπως αλλιώς αποκαλούν τη Χώρα από την εκκλησία της Παναγιάς της Ακαθής, για να έχουν ορατότητα προς τη θάλασσα και να έχουν εποπτεία όσων αγκυροβολούν στο λιμάνι.

Η αρχιτεκτονική της Σχοινούσας είναι η παραδοσιακή κυκλαδίτικη, με κάτασπρα σπίτια, πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, ασβεστωμένα στενά με μπουκαμβίλιες και πανέμορφες εκκλησιές. Ο δεύτερος οικισμός του νησιού, η Μεσαριά ξεχωρίζει για την εκκλησία της Ευαγγελίστριας και απέχει 3 χλμ. από τη Χώρα.

Τα τελευταία χρόνια το νησί έχει γίνει δημοφιλές στους κύκλους ταξιδιωτών που αναζητούν ήσυχα μέρη και παρθένες ακρογιαλιές, για να κάνουν τις διακοπές τους. Η Σχοινούσα διαθέτει πλέον τις κατάλληλες τουριστικές υποδομές και μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ενώ η συχνή σύνδεση με τη Νάξο διευκολύνει τις μετακινήσεις.

Αυτό που κάνει ξεχωριστή τη Σχοινούσα από τα υπόλοιπα νησιά, είναι το φυσικό της κάλλος, το αγνό κυκλαδίτικο τοπίο και οι 15 στο σύνολο παραλίες της, με τα καταγάλανα νερά και τον διαυγή βυθό να είναι το μεγαλύτερο δέλεαρ που θα συναντήσετε εκεί.

Ξεκινώντας από το λιμάνι για να εξερευνήσετε την ακτογραμμή του νησιού, θα συναντήσετε την παραλία Μερσίνι, και έπειτα το Τσιγκούρι, το Λιβάδι, την Λιόλιου, την Ψιλή Άμμο, τον Αλμυρό, το Φυκιό και άλλες. Το οδικό δίκτυο είναι υποτυπώδες και στις περισσότερες παραλίες φτάνει μόνο χωματόδρομος, όμως αυτό προσδίδει μάλλον ακόμη ένα στοιχείο γραφικότητας.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα έκανε απόβαση στο μικρό αυτό νησί του Αιγαίου, συνομίλησε με τους κατοίκους του και μας έδειξε μερικές από τις πιο όμορφες γωνιές του. Αν, λοιπόν, κι εσείς αποζητάτε μερικές στιγμές χαλάρωσης και το απόλυτο digital detox, τότε η Σχοινούσα αποτελεί μία επιλογή που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας για το καλοκαίρι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.