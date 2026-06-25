Λίμνη Μαυρόμπαρα: Το κρυφό διαμάντι της Χαλκιδικής

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά του Πολύχρονου, μέσα σε ένα τοπίο μεγάλου φυσικού κάλλους, με θεόρατα πεύκα και περιπατητικές διαδρομές, φτάνουμε στη μικρή μα πανέμορφη Λίμνη Μαυρόμπαρα, τόσο ιδιαίτερη, όσο και το όνομά της. Η μικρή αυτή λίμνη αποτελεί τη μοναδική στη Χερσόνησο της Κασσάνδρας και βρίσκεται κρυμμένη μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος, σε υψόμετρο 200 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως, παρά το μικρό της μέγεθος (200 – 300 τ.μ.) αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της φύσης και προστατευόμενη περιοχή ήδη από το 1997, καθώς στα νερά της φιλοξενεί τρία σπάνια είδη της ευρωπαϊκής νεροχελώνας Testudinata. Και τα τρία είδη απειλούνται με εξαφάνιση, και έχουν βρει στα ατάραχα νερά της ένα ασφαλές καταφύγιο.

Οι χελώνες της λίμνης δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της ημέρας και τρέφονται με μικρά ψάρια που υπάρχουν στο λιμναίο οικοσύστημα. Όταν γεννούν τα αυγά τους, τα κρύβουν σε ζεστές «θέσεις» μέσα στο έδαφος, σε βάθος περίπου 30 με 90 εκατοστά. Η επώαση λαμβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε αν βρεθείτε εκεί την θερινή περίοδο, φροντίστε να σεβαστείτε τον χώρο τους και ευρύτερα το περιβάλλον. Οι χελώνες που βρίσκουμε στην Μαυρόμπαρα ζουν περίπου 10 με 15 χρόνια, ενώ το φύλο των νεογνών καθορίζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το θετικό είναι πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το μέλλον τους.

Στην τοπική διάλεκτο ως «μπάρα» ορίζεται ένα μέρος όπου σταματάει το νερό και είναι μικρό σε έκταση, ενώ το πρώτο συνθετικό «μαύρο» προστέθηκε για να υποδηλώσει το σκούρο χρώμα των νερών της, που οφείλεται κυρίως στον παχύ ίσκιο που δημιουργείται από τα πανύψηλα πεύκα που την περιβάλλουν. Το βάθος της δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, ενώ περιμετρικά της υπάρχουν «μούσκλια» κι άλλα υδρόβια φυτά σε αφθονία, που δημιουργούν έναν μοναδικό υγροβιότοπο στην καρδιά της Χερσονήσου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δημιουργία της οφείλεται σε καθίζηση του εδάφους που συντελέστηκε στην περιοχή πριν από πολλούς αιώνες, ενώ κατά τον τοπικό μύθο, η λίμνη συνδέεται με ένα υπόγειο ρέμα. Σήμερα οι περιπατητές και οι φυσιολάτρες την έχουν ανακαλύψει και πραγματοποιούν εκεί συχνές εξορμήσεις, για να έρθουν πιο κοντά με τη φύση της Χαλκιδικής και την ηρεμία του μέρους.

Εν έτει 1995 ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κασσάνδρας κατασκεύασε μια πέτρινη βρύση από την οποία τρέχει πάντα κρύο νερό, ενώ το Δασαρχείο Κασσάνδρας τοποθέτησε ξύλινα παγκάκια γύρω γύρω από τη λίμνη, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να ξεκουραστούν, να πάρουν μία ανάσα από το περπάτημα και να θαυμάσουν το μικρό αυτό θαύμα της φύσης. Τα μονοπάτια που οδηγούν εκεί είναι χαρτογραφημένα και με τις απαραίτητες σημάνσεις, που έχουν τοποθετηθεί από το Δασαρχείο. Φυσικά, αν δεν θέλετε να περπατήσετε και θέλετε να πάτε εκεί με αμάξι, υπάρχει και ένας βατός χωματόδρομος, ωστόσο η περιπατητική εμπειρία είναι ανεκτίμητη.

Στις αναρίθμητες διαδρομές μέσα στη φύση της Κασσάνδρας, εκτός από τη Λίμνη Μαυρόμπαρα θα δείτε πολλά εκκλησάκια, πηγές και σπάνια βλάστηση, όλα αυτά λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα και τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της περιοχής.



Πηγή: skai.gr

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